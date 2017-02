Verlag Das Brennglas

"Vegetarisch genießen"

Tierfreundliche Rezepte aus aller Welt - mit farbenprächtigen Fotos!



Viele Menschen würden eigentlich gern mit dem Fleischessen aufhören. Kein Wunder: Zum einen stimmen die vielen Lebensmittelskandale nachdenklich. Zum anderen dringt immer mehr an die Öffentlichkeit, dass eine Ernährung ohne Fleisch und Fisch erhebliche gesundheitliche Vorteile bietet. Und drittens ist es auch eine ethisch-moralische Entscheidung: Wer Bilder oder Filmaufnahmen sieht, wie die Tiere in der industriellen Massentierhaltung leiden oder wie sie im Akkord geschlachtet werden, dem bleibt der vorher so geliebte Bissen Fleisch im Halse stecken. Doch dann stellt sich die Frage: Was soll ich kochen für mich und meine Familie, das so richtig lecker aussieht und allen wirklich schmeckt? Und was tische ich auf, wenn Freunde zu Besuch kommen, die ich mit etwas Besonderem für Auge und Gaumen überraschen möchte?

Lieferbare Einzelnummern



In dem Buch "Best of Vegetarisch Genießen" finden Sie in farbenprächtigen Großformat die besten Rezepte aus aller Welt.

Themen: JAPAN Sushis · ARABIEN · KARIBIK · INDIEN · THAILAND · Interview mit dem führenden Ernährungsexperten Prof. Dr. Claus Leitzmann

"Best of Vegetarisch genießen" bestellen

Mehr unter: www.vegetarisch-genießen-com